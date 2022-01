Terrassenbenutzung bei rauen Wetterbedingungen

Frischluftgenuss an schönen Wintertagen

Mildes Winterklima lädt zur Terrassenbenutzung ein

Es hat seinen eigenen Charme, wenn man geschützt vor leichtem Nieseln unter einem wetterfesten Sonnenschutz sitzt und die Sonnenstrahlen durch die mit leichter Wolkenbezug festgesetzter Wolkendecke ansieht. Als Sonnenschutz kann vieles genutzt werden. Als Beispiel kann etwa ein Sonnenschirm genannt werden. Der beste Sonnenschutz für diesen Zweck ist ein Sonnensegel , welches zudem auch massgeschneidert erworben werden kann. Wer also bei etwas rauen Wetterbedingungen im Herbst oder sogar bei angehenden Wintertagen draussen auf der Terrasse die Frischluft geniessen möchte, findet unter dem Sonnensegel den perfekten Schutz. Der Sonnensegel eignet sich bei Wind und schlechtem Wetter genauso und ist natürlich auch bei klassischen Schönwettertagen ein absoluter Hit.Viele Menschen sehen den Winter nicht verbunden mit viel Schnee und kaltem Wetter. Die schönen Wintertage mit viel Sonnenschein überwiegen mittlerweile in Deutschland. Wenn man sich die Durchschnittstemperaturen von heute mit jenen vor mehreren Jahrzehnten ansieht, dann wird das in den statistischen Daten auch sehr gut belebt. Es liegt daher nahe, dass an diesen milden Wintertagen auch der Terrassenbezug sehr stark ist. Die Motivation dazu ist sehr unterschiedlich. Manche Menschen sitzen einfach auf der Terrasse, um Frischluft zu schnappen. Andere Menschen wiederum nutzen die Zeit für eine kurze Zigarettenpause . Da macht es Lust auf einen Blick nach oben, wenn die Wintersonne einen auf das Gesicht strahlt.Selbst mit lachendem Auge wird dann auf den blauen Winkel geschaut und genussvoll an der Zigarette geraucht. Die Winterverhältnisse lassen sich heute nicht mehr klar einordnen. Besonders in den Städten ist das Klima sehr mild und an warmen Wintertagen können Sie auch die Sonne bei mildem Wetter geniessen. Dies hat den Vorteil, dass Sie natürlich auch die entsprechenden Optionen ausloten können. Der starke Drang nach draussen lässt sich aber nicht nur am immer häufiger werdenden Wunsch nach einem Frischluftvergnügen auf der Terrasse ableiten, sondern zeigt sich auch am steigenden Interesse am Wintergarten.

(fest/pd)