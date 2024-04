So bewahren Sie Ihre Wintersachen optimal auf

Schädlingsbefall vorbeugen

Dabei hatte der Begriff ursprünglich gar nichts mit den Motten zu tun, die sich als Schädlinge über unsere Kleidung hermachen. Vielmehr kommt das Wort aus der Seefahrt. Schiffe und Boote wurden über die Wintermonate in speziellen Bereichen, den sogenannten Motten, aufbewahrt, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Heute werden Gegenstände, Geräte und eben Kleidung über eine bestimmte Zeit im übertragenen Sinn eingemottet, also so verwahrt, dass sie in der Zeit keinen Schaden nehmen. Das betrifft nicht nur Witterungseinflüsse, sondern eben auch einen eventuellen Schädlingsbefall.

Kleidermotten und andere Schädlinge, die Löcher in Kleidung fressen, sind weltweit sehr verbreitet. Sie kommen überall dort vor, wo es Wolle, Felle, Pelze und Leder gibt. Um Textilien vor Motten und anderen Schädlingen zu schützen, gibt es spezielle Motten-Sprays oder Papier, das alle Textilien vor Frassschäden schützt. Hochwirksame Produkte gegen Schädlinge wie Motten oder Pelzkäfer sind bequem von zu Hause aus in der Online Apotheke erhältlich . Moderne Mottenpapiere und Sprays haben nicht mehr den unangenehmen Geruch der klassischen Mottenkugeln. Heute kommen Wirkstoffe zum Einsatz, die angenehm riechen oder geruchsneutral sind. Da die Schädlinge insbesondere über die Sommermonate ins Haus fliegen und ihre Eier ablegen, ist es wichtig, eingelagerte Kleidung, Schuhe und alle Gegenstände, die Textilteile enthalten, regelmässig auf Schädlingsfrass zu überprüfen.

Tipps und Tricks für sicheres Einlagern

Damit Sie sich im nächsten Herbst und Winter wieder in Ihre warmen Wollsachen ohne Löcher kuscheln können, gilt es bei der Einlagerung im Frühjahr einiges zu beachten. So sollten Sie Winterkleidung und Sportausrüstung vor dem Verstauen gründlich reinigen. Kleidungsstücke sollten gewaschen und anschliessend gut getrocknet werden. Bei der Sportausrüstung muss der Schmutz und Wachsreste entfernt werden. Schmutz wird mit einer Bürste oder Tuch entfernt, für Wachsreste gibt es spezielle Reiniger. Skischuhe sollten vor dem Einlagern gut gelüftet werden, damit eventuelle Feuchtigkeit im Innern abtrocknen kann. Die Ausrüstung sollte wie die Kleidung in speziellen Taschen und Aufbewahrungsbehältern verstaut und dann an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden. Sie müssen nicht nur vor Schädlingen, sondern auch vor Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung geschützt werden .

Regelmässig lüften und kontrollieren

Egal wo und wie Sie Ihre Winterkleidung und Sportausrüstung einlagern, Sie müssen auf jeden Fall für eine ausreichende Luftzirkulation sorgen. Durch eine gute Belüftung wird Feuchtigkeit reduziert und Schimmelbildung und unangenehme Gerüche verhindert. Dazu öffnen Sie regelmässig Schränke, Truhen oder Behälter, in denen Sie ihre Winterausrüstung verwahren. Lassen Sie die Behälter eine gewisse Zeit geöffnet, damit genug frische Luft eindringen und Feuchtigkeit entweichen kann. Sorgen Sie dafür, dass die Gegenstände nicht zu dicht beieinander liegen. Um eine bessere Luftzirkulation zu gewährleisten, sollten Sie zwischen den Kleidungsstücken und Ausrüstungsgegenständen ausreichend Abstand lassen. Sinnvoll ist es auch, die Luftfeuchtigkeit im Aufbewahrungsraum zu kontrollieren. Die optimale Luftfeuchtigkeit für die Lagerung von Kleidung, Sportausrüstung und anderen Gegenständen liegt zwischen 40 und 60 Prozent. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit besteht die Gefahr, dass sich Feuchtigkeit auf den Gegenständen niederschlägt, bei zu niedriger kann die Trockenheit bestimmte Materialien wie Leder, Holz oder auch Textilien schädigen.

(fest/pd)