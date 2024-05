Leckere und Desserts für die kalte Jahreszeit

Schokoladen-Nuss-Kuchen

Köstlicher Schokoladen-Nuss-Kuchen - die perfekte Süssigkeit für die kalte Jahreszeit! Dieser Kuchen ist nicht nur unglaublich lecker, sondern auch noch ganz einfach zuzubereiten. Für die Nussfüllung wird einfach eine Tasse Haselnussmus und etwas Zucker verrührt und über den Teig gegossen.

Natürlich kann man auch andere Nüsse verwenden, wie z.B. Mandeln oder Walnüsse. Die Schokoladenglasur ist optional, aber ich finde, sie macht den Kuchen erst so richtig lecker!

Pflaumenkuchen mit Vanillesosse

Ein Pflaumenkuchen gehört für mich einfach in den Herbst und Winter. Dieser Kuchen ist nicht so süss und daher etwas gesünder als andere Desserts. Er ist sehr saftig und die Pflaumen sind immer noch leicht crunchy. Die perfekte Kombination! Aber das Beste an diesem Tipp ist die Vanillesosse. Selbstgemacht kostet sie zwar ein wenig mehr Zeit, schmeckt dafür aber himmlisch! Sie passt perfekt zu dem Kuchen und gibt ihm noch mehr Geschmack.

Crêpes mit einem Topic nach Wahl

Wer liebt sie nicht, die süssen und leckeren Crêpes? Dieses Dessert ist einfach perfekt für kalte Tage und Nächte. Man kann sie mit allen möglichen Sossen und Toppings servieren und so jeden Geschmack treffen. Auch wenn sie vielleicht auf den ersten Blick etwas aufwendiger erscheinen, so lassen sich Crêpes selbst machen. Also, worauf noch warten?

Fazit

Zu kalten Tagen gehören leckere Desserts einfach dazu. Wie Geschenke zu Weihnachten sind sie eine schöne Süssigkeit, die uns die kalte Jahreszeit versüsst. Deshalb haben wir uns für diesen Artikel die leckersten Desserts für die kalte Jahreszeit herausgesucht. Von Schokoladen-Kuchen über Pflaumenkuchen mit Vanillesosse hin zu Crêpes ist für jeden Geschmack etwas dabei. Also nichts wie los in die Küche und los backen!

(fest/pd)