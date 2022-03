Frisurentrends 2022

Mittelscheitel

Super Short Bob

Clavi Cut

Der lässig lange Pony

Rebel Cuts

Baby Braids

In den 2000er Jahren war bereits da: der Mittel Scheitel. Jetzt erlebt er eine Wiedergeburt, denn er kommt zurück. Kein Haarschnitt und kaum eine Frisur, die nicht mit Mittelscheitel noch besser zur Geltung kommt.Der superkurze Bob ist 2022 Trend. Bereits im Vorjahr wurde der Bob en vogue, wenngleich noch etwas länger. Dieses Jahr darf es noch kürzer werden. Wer genug vom Bob hat, kann sich einem weiteren Trend hingeben: Extensions . Sie sind bereits seit einigen Jahren aus dem Trendkatalog der Frisuren nicht mehr wegzudenken. Zum Verdichten, für einen neuen aufregenden Look - auch 2022 darf jeder Frisuren-Vielfalt ohne Kompromisse tragen.Lang, kurz, ultrakurz - für Unentschlossene gibt es 2022 gute Nachrichten: Der Clavi Cut verschönert das Gesicht. Das Haar endet über dem Schlüsselbein, wobei die Haare vorne etwas länger sind als im hinteren Bereich. Ein echter Frisuren-Allrounder, denn die Haare können lässig offen oder als Hochsteckfrisur getragen werden. Gerade für die heisse Festivalsaison 2022 eine gute Möglichkeit, um gleich verschiedene Festival-Frisuren-Trends auszuprobieren.Ultrakurze Ponys haben sich in den letzten Trendjahren durchgesetzt. Jetzt ist der Pony wieder dar, jedoch in lässiger und längerer Form. Anstatt ultrakurz und gerade wird der Pony nun in Überlänge getragen. Das Haar darf charmant-verspielt die Seitenpartien des Gesichts umrahmen oder ein paar Strähnen locker in die Stirnregion fallen.Die Hollywood-Stars wie Miley Cyrus haben die Rebel Cuts auch hierzulande salonfähig gemacht. Erlaubt ist, was auf dem rebellischen Kopf gefällt: Wolf Cut, Short Shag, rasierte Haare wie Sinéad O'Connor oder der bekannte Irokesenschnitt - jetzt darf es so richtig rebellisch werden.Vor allem an sommerlichen Tagen ein echter Hingucker: die Baby Braids. Instagram-Stars haben sie längst salonfähig gemacht und 2020 erleben sie in verspäteten Formen eine Neuentdeckung. Kleine geflochtene Zöpfe, die das Gesicht verspielt um Rahmen und jeden sommerlichen Look perfekt abrunden. Wer möchte, verziert die Zöpfe mit aufregenden Bändern in knalligen Farben oder schmückt sie mit kleinen Strasssteinen.

