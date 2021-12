Vorbereitungsarbeiten auf die Schneeräumung

Die Organisation der Schneeräumung ist eine Herausforderung für die Einsatzleitung

Organisation der Schneeräumung

Auch für den Winterdienst gibt es eine Prioritätenliste die Punkt für Punkt abgearbeitet werden muss. Die Schneeräumung in einer Stadt erfolgt nach einem genauen Ablaufplan, denn sonst würden Städte wie Berlin oder Wien nicht so schnell und effektiv von grossen Schneemengen befreit werden können. Zunächst werden meist die öffentlichen Verkehrsträger von den Schneemassen befreit. Damit soll sichergestellt werden, dass die Strassenbahnen und Busse auch einsatzbereit vor Ort stehen können.Dann müssen Schienen und Busstrassen von den Schneemassen befreit werden. Erst in einem nächsten Schritt geht man an die Reinigung der Hauptstrassen heran. Inkludiert sind nicht nur die Strassen in einer Stadt, sondern auch Bundes- und Landesstrassen. Erst wenn dieses Strassennetzwerk vom Schnee befreit wurde, geht man an die Schneereinigung von Nebenstrassen, Fusswege und Bergstrecken heran. Ebenso werden zum Abschluss auch noch Geh- und Radwege von den Schneemassen befreit. Man muss sich allerdings die Dimensionen vorstellen. Wenn man sich das in Deutschland zur Verfügung gestellte öffentliche Verkehrsnetz genauer ansieht, dann kommt man auf mehrere Tausend Kilometer lange Strassen, die von Schneemengen befreit werden müssen.Um einen Schritt weiterzugehen, muss man sich in die praktische Organisationsarbeit der Schneeräumung hineinversetzen. Die Strassen müssen bereits in der Früh vom Schnee befreit werden, damit der Frühverkehr ohne Probleme vonstattengehen kann. Man geht von einer Zeit von fünf bis sechs Uhr morgens aus. Zu dieser Zeit ist der morgendliche Frühverkehr bereits in vollem Gange. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Arbeit bereits in der Nacht durchgeführt werden muss. Die Mitarbeiter müssen sich also bereits zu früher Stunde in den Dienst begeben und Ihre Arbeitskleidung aus dem Spind holen. Damit ein reibungsloses Weiterkommen in der Stadt sichergestellt werden kann, gibt es mehrere Arbeitsschichten. Bei starkem Schneefall arbeiten diese Menschen meist in drei Schichten. So kann man von der Einsatzleitung auch flexibel auf die witterungsbedingten Veränderungen reagieren und zusätzliche Mitarbeiter für die Schneeräumung heranziehen.

(fest/pd)